Extra, Ecopaís y Diésel Premium tienen nuevos precios hasta el 11 de octubre

Desde las 00h00 del sábado 12 de septiembre, el precio de venta al público de la gasolina Extra y Ecopaís es de USD 3,212 por galón, mientras que el Diésel Premium cuesta USD 3,151 por galón.





Estos valores estarán vigentes hasta el domingo 11 de octubre de 2026 y corresponden al esquema de estabilización de precios establecido mediante el Decreto Ejecutivo 308.





La ARCH indicó que continuará informando mensualmente los precios oficiales de estos combustibles.



