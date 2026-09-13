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Extra, Ecopaís y Diésel Premium tienen nuevos precios hasta el 11 de octubre

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó los valores que regirán para la gasolina Extra, Extra con etanol (Ecopaís) y el Diésel Premium durante el período septiembre-octubre

Redacción de Ecuadorinmediato
gasolinas ecuador

Desde las 00h00 del sábado 12 de septiembre, el precio de venta al público de la gasolina Extra y Ecopaís es de USD 3,212 por galón, mientras que el Diésel Premium cuesta USD 3,151 por galón.


Estos valores estarán vigentes hasta el domingo 11 de octubre de 2026 y corresponden al esquema de estabilización de precios establecido mediante el Decreto Ejecutivo 308.


La ARCH indicó que continuará informando mensualmente los precios oficiales de estos combustibles.


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