Excomandante de la FAE pidió definir marco jurídico para cooperación de Estados Unidos en Taura

Mauricio Xavier Salazar Machuca, entonces comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, solicitó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas directrices y mecanismos jurídicos para viabilizar actividades de cooperación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) en la Base Aérea de Taura.





El oficio, fechado el 8 de septiembre de 2026 y firmado por Salazar, señala que la USAF prevé ejecutar vuelos temporales de apoyo y que su personal requeriría realizar adecuaciones y utilizar infraestructura de la base de manera temporal.





El documento precisa que estas actividades no deben configurar el establecimiento de una base militar extranjera y que la FAE mantendría el control operacional y administrativo de Taura.





Salazar también pidió que se definan las autorizaciones, directrices, instrumentos, mecanismos jurídicos o convenios específicos necesarios para regular la planificación, ejecución, seguridad, supervisión y control de estas actividades.





El 10 de septiembre, el presidente Daniel Noboa oficializó el cambio de mando en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y dio por terminadas las funciones de Salazar como comandante general de la institución.



