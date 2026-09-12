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37 legisladores de la Revolución Ciudadana enfrentan proceso disciplinario interno

Jahiren Noriega confirmó que el Comité de Ética de la organización política analizará la actuación de los legisladores en una votación realizada en la Asamblea Nacional.

Redacción de Ecuadorinmediato
Bloque RC

La asambleísta Jahiren Noriega confirmó que 37 legisladores de la Revolución Ciudadana enfrentan un proceso disciplinario ante el Comité de Ética de la organización política.


Según explicó, el proceso se abrió por una votación en la que participaron los 37 legisladores y la audiencia se realizará en los próximos días.


“Existe un proceso disciplinario en el Comité de Ética de 37 compañeros por una votación”, afirmó Noriega.


La legisladora evitó profundizar en el caso al considerar que se trata de un asunto interno de la organización. Sin embargo, indicó que el Comité de Ética será el encargado de analizar la actuación de los legisladores involucrados.


Noriega añadió que la resolución se adoptará con base en el reglamento interno y en los principios de la Revolución Ciudadana.


“Sabremos resolver en el marco de nuestro reglamento interno, en el marco de la ética y de los principios de nuestro movimiento”, sostuvo.


La asambleísta también aseguró que este proceso no significa una fractura dentro de la bancada y señaló que esperarán la resolución que adopte el Comité de Ética.


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