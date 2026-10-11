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TCE archiva denuncia contra Roberta Zambrano por incumplimiento de requisitos

El juez Patricio Maldonado identificó deficiencias en la acusación, las pruebas y la dirección para citar a la candidata de ADN a la Alcaldía de Esmeraldas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Roberta Zambrano

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia presentada contra Roberta Zambrano por presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. El juez Patricio Maldonado determinó que el denunciante, Linder Altafuya, no corrigió los requisitos necesarios para admitir el trámite.

Altafuya presentó la denuncia el 6 de octubre por una supuesta infracción electoral grave. Zambrano participa como candidata de Acción Democrática Nacional (ADN) a la Alcaldía de Esmeraldas.

Maldonado concedió dos días para aclarar y completar el escrito. Sin embargo, consideró que persistían tres problemas: una imputación que mezclaba argumentos sobre distintas infracciones, la presentación de copias simples como pruebas y una dirección insuficiente para realizar la citación.

Según la decisión recogida por Expreso, la falta de precisión impedía establecer el alcance de la denuncia y afectaba el derecho a la defensa. La fotografía del supuesto inmueble tampoco permitía identificar adecuadamente el lugar donde debía notificarse a Zambrano.

El juez aclaró que el archivo responde a deficiencias procesales y no determina si la infracción denunciada ocurrió. La decisión, por tanto, no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la acusación.

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