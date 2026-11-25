Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostuvo que el ejercicio de los derechos políticos en Ecuador se ha deteriorado desde el 31 de agosto, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las elecciones seccionales del 29 de noviembre. Almagro calificó de irrefutables los hechos y las denuncias recogidos en ese comunicado.





Almagro también denunció la fabricación de expedientes para impedir la participación política, la inhabilitación de partidos y movimientos, y hechos de violencia y amenazas. Afirmó que durante el proceso electoral se instaló un clima de miedo y autocensura que, a su juicio, contraviene la Carta Democrática Interamericana.





En su comunicado del 31 de agosto, la CIDH pidió al Estado ecuatoriano garantizar una participación política plural y en igualdad de condiciones. La Comisión señaló que el adelanto de las elecciones acortó los plazos para los procesos internos de las organizaciones políticas, la inscripción de candidaturas y la campaña. También pidió que las decisiones que afecten la contienda electoral estén debidamente motivadas y que las partes tengan acceso a recursos efectivos para impugnarlas.