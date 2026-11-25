El INAMHI pronostica lluvias fuertes para la tarde de este miércoles en Atacames y San Lorenzo, en Esmeraldas, y en El Guabo, Machala y Pasaje, en El Oro. También se esperan precipitaciones fuertes en sectores de Manabí y, hacia el final de la tarde, en localidades de Guayas y Los Ríos y en el cantón Santo Domingo.





En la Sierra, el pronóstico de la tarde incluye lluvias fuertes en Puerto Quito, La Maná, Pangua, La Troncal, Cumandá, Pallatanga y Zapotillo, entre otras localidades. Para Quito y Cuenca se prevén lluvias de intensidad normal a moderada durante la tarde y lloviznas en la noche.





Entre las 19:00 del miércoles y las 07:00 del jueves, el INAMHI prevé tormentas en Balao, Naranjal, Playas, Puná y Tenguel, en Guayas, así como en Baba, Babahoyo, Montalvo, Puebloviejo, Quinsaloma y Urdaneta, en Los Ríos. En El Oro se esperan tormentas en Arenillas, Atahualpa, El Guabo, Huaquillas, Machala y Santa Rosa. El pronóstico también indica lluvias fuertes en Guayaquil y en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.





En la Sierra se prevén tormentas en La Troncal durante la noche, y en Camilo Ponce Enríquez, Puyango, Caluma, Chimbo, Echeandía y Las Naves durante la noche y la madrugada.





En la Amazonía se esperan lluvias de intensidad normal a moderada y lloviznas durante la tarde. En Napo, el pronóstico nocturno abarca la noche y la madrugada, mientras que en las demás provincias amazónicas las precipitaciones se prevén principalmente en la madrugada. En Galápagos se esperan lluvias fuertes durante la tarde y lluvias de intensidad normal a moderada entre las 18:00 del miércoles y las 06:00 del jueves.