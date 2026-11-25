El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Ecuador mantiene un plan de trabajo con Estados Unidos al ser consultado sobre los reportes de The Atlantic y The New York Times acerca de la suspensión de las operaciones militares conjuntas. Mencionó que participó en la reunión del presidente Daniel Noboa con Pete Hegseth, en la que revisaron las operaciones y los próximos pasos contra las economías criminales. También señaló que hay aviones y helicópteros estadounidenses en aeropuertos del país.





Como ejemplo de la cooperación, Reimberg mencionó la captura en Tonsupa de un hombre al que identificó como alias “Fito del Perú”. Según el ministro, en la operación participaron la Policía ecuatoriana, autoridades peruanas y la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El detenido fue entregado a la Policía peruana al día siguiente, en la frontera.





Sobre el asesinato de dos funcionarios de la Refinería La Libertad, en Santa Elena, Reimberg dijo que envió equipos adicionales para investigar y buscar a los responsables. Señaló que las víctimas trabajaban en los controles para evitar el robo de combustible y que se encontró incinerado un vehículo que, según las primeras indagaciones, habría sido utilizado por los atacantes.





Reimberg expresó que la captura y expulsión de España de William Joffre Alcívar Bautista, alias “Comandante Willy”, tomó meses de coordinación policial. Lo identificó como dirigente de Los Tiguerones y lo vinculó con extorsiones, secuestros y el ataque a TC Televisión. Añadió que una investigación por reclutamiento de menores mediante juegos en línea permitió contar con una notificación roja como alternativa si la expulsión fallaba. Sobre una eventual extradición a Estados Unidos, señaló que se investiga si las rutas de narcotráfico que le atribuyen llegaban a ese país y que, de confirmarse, Washington podría presentar una solicitud.





El ministro cifró en 701 toneladas la droga incautada a grupos criminales y mencionó operativos contra el microtráfico, el robo de combustible y la minería ilegal. Para las elecciones del domingo 29 de noviembre, anunció que más de 100.000 integrantes del Bloque de Seguridad se desplegarán en el país para resguardar la jornada y el traslado de las urnas.