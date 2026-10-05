TCE archiva denuncia contra Andrés Roche por presunta campaña anticipada

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la denuncia por presunta campaña anticipada contra Andrés Roche, candidato del Partido Social Cristiano (PSC) a la Alcaldía de Guayaquil. La decisión respondió al incumplimiento de los requisitos que el juez Guillermo Ortega había ordenado aclarar y completar al denunciante, Lenin Iván Subía Parreño.





El magistrado había concedido un plazo de dos días para precisar los hechos que motivaban la denuncia, las personas a quienes atribuía responsabilidad, los fundamentos jurídicos, las pruebas y el lugar donde debían ser citados los presuntos infractores. También advirtió que el incumplimiento podía derivar en el archivo de la causa.





Subía solicitó una ampliación de tres días. El juez consideró improcedente ese pedido y advirtió que el documento no contaba con una firma válida. Al no completarse lo requerido dentro del plazo establecido, dispuso el archivo del expediente.





La denuncia fue presentada el 30 de septiembre de 2026 y registrada con el número 398-2026-TCE. Se sustentaba en los numerales 6 y 7 del artículo 278 del Código de la Democracia, relacionados con la contratación de espacios en medios para propaganda electoral y la realización de actos de precampaña o campaña anticipada.



