La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) publicó el proceso de contratación para retomar la construcción de la central hidroeléctrica San Antonio, ubicada en Azogues, provincia de Cañar. La obra forma parte del proyecto Mazar Dudas y permanece paralizada desde agosto de 2018

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El presupuesto referencial es de USD 19,31 millones, sin IVA. Según la planificación de la empresa pública, el contrato se adjudicaría a finales de 2026 y la central, de 7,19 megavatios (MW), entraría en operación comercial en abril de 2029.





La contratación comprende la construcción de la casa de máquinas, obras civiles complementarias, montaje y elementos electromecánicos, además de las pruebas y la puesta en operación. En paralelo, CELEC Sur tramita la contratación de la fiscalización de esos trabajos.





Sobre la central Dudas, de 6,82 MW, la empresa indicó que en los próximos meses realizará acciones para ajustar los diseños y permitir el reinicio de las obras. No precisó una fecha para su entrada en funcionamiento.





CELEC señaló que el proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas suma 20,24 MW de potencia instalada y prevé un aporte de 121,59 gigavatios hora (GWh) de energía al año.