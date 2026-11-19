Familiares de ecuatorianos reclutados por Rusia exigen conocer su paradero y gestionar su regreso
Ciudadanos protestaron frente a la Embajada de Rusia en Quito. Denuncian ofertas laborales engañosas y falta de noticias de sus allegados.
Varias personas se concentraron este jueves 19 de noviembre frente a la Embajada de Rusia, en Quito, para exigir información sobre familiares que habrían sido reclutados para combatir contra Ucrania. Con fotografías y carteles, pidieron al Gobierno ecuatoriano investigar a quienes los contactaron y gestionar su retorno.
Los manifestantes aseguraron que algunos llevan más de dos meses sin comunicarse con sus allegados. Una madre relató que perdió contacto con su hijo hace más de tres meses: dijo que viajó con la promesa de un contrato laboral por un año y que posteriormente conoció que habría sido enviado al frente de combate.
Los testimonios de otras familias describen condiciones de hambre, frío y ataques con drones. Un ecuatoriano contó que buscó alimentos en la basura y que depende de teléfonos de sus compañeros para comunicarse, porque sus comandantes le retiraron el suyo.
Otra familia denunció que su pariente firmó un contrato como obrero antes de salir de Ecuador y que, en Rusia, fue obligado a suscribir otro como soldado. Según sus allegados, sobrevivió a un ataque contra una patrulla de ocho latinoamericanos y continúa cavando trincheras pese a una grave lesión en un brazo.
Los familiares señalaron que los reclutadores ofrecían un bono inicial de USD 25.000 y pagos mensuales de USD 2.000 por un año de servicio. Aseguraron que los compromisos no se cumplieron y mantienen sus identidades en reserva por temor a represalias. Sus pedidos a la Cancillería y a la Embajada rusa se centran en localizar a sus parientes y conseguir que regresen con vida.
Fuente: Ecuavisa