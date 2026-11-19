La Revolución Ciudadana solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Interamericana y a la ONU una intervención urgente ante las denuncias de tortura, violencia sexual y amenazas de muerte contra Jorge Glas, recluido en la cárcel de El Encuentro.





En un comunicado del 19 de noviembre, el movimiento afirmó que el exvicepresidente fue golpeado por militares el 11 de noviembre, sufrió una agresión sexual y recibió una amenaza específica de asesinato. Sostuvo que presentaba 37 heridas y extensos hematomas que, según el médico citado por la organización, no pudieron ser autoinfligidos.





La agrupación también cuestionó que su traslado a una cárcel de máxima seguridad se sustentara en un informe reservado, sin posibilidad de contradicción. Rechazó la explicación del SNAI, cuyo reporte de monitoreo registró “conductas autolesivas”, y consideró que esa versión no responde a la gravedad de las denuncias.





Entre sus pedidos constan el traslado de Glas a un hospital, una visita internacional al centro penitenciario, entrevistas privadas y acceso para verificar sus condiciones de reclusión. Además, solicitó una evaluación médica forense independiente y la preservación de las evidencias.





Las denuncias fueron difundidas por Sonia Vera, integrante de su defensa, junto con un video en el que Glas relató golpes y afirmó que contó 37 heridas sangrantes con un médico. En su pronunciamiento del 18 de noviembre, el SNAI informó que recibió atención médica y permaneció bajo observación, y aseguró que no presentaba complicaciones que comprometieran su condición clínica.