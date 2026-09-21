TCE admite recurso de Jaime Estrada contra decisión del CNE que no calificó su candidatura

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Jaime Edulfo Estrada Bonilla y Jaime David Estrada Medranda contra la resolución del Consejo Nacional Electoral relacionada con la no calificación de la candidatura de Estrada a la Prefectura de Manabí.





El recurso fue presentado contra la resolución PLE-CNE-81-11-9-2026, emitida el 11 de septiembre de 2026 por el Pleno del CNE.





En el auto de admisión, el juez electoral Joaquín Viteri Llanga determinó que el recurso reúne los requisitos previstos en la normativa y dispuso continuar con su trámite.





El TCE estableció además que la causa tendrá efecto suspensivo respecto de la ejecución de la resolución recurridamientras se resuelve el proceso.





También ordenó convocar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que deberá conocer y resolver el recurso. El expediente completo será remitido a los jueces que integren el Pleno para su revisión y análisis.





La decisión no implica todavía la calificación de la candidatura de Jaime Estrada, sino que abre la revisión de la resolución adoptada por el CNE dentro de la vía contencioso-electoral.



