Bancada de Revolución Ciudadana respalda a Patricia Núñez y cuestiona proceso en el Comité de Ética

La bancada de Revolución Ciudadana expresó su respaldo a Patricia Núñez frente al proceso que se tramita en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional.





En un comunicado difundido este 20 de septiembre, el grupo legislativo sostuvo que Núñez denunció el 27 de julio que terceras personas habrían utilizado su nombre para ofrecer de manera fraudulenta un cargo.





El Comité de Ética abrió el trámite tras una denuncia presentada por la legisladora Jhajaira Urresta contra Núñez.





La bancada cuestionó que, después de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía, Núñez sea ahora investigada en la Asamblea y sostuvo que existe una utilización política del Comité de Ética contra la oposición.





Revolución Ciudadana también expresó su respaldo a la legisladora y rechazó lo que considera presiones políticas contra voces críticas dentro de la Asamblea.





El comunicado concluye con cuestionamientos al Gobierno de Daniel Noboa y a quienes, según la bancada, actúan de manera funcional al oficialismo.



