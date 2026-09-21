Ocho detenidos por presunta red que habría usado certificados y registros falsos para favorecer a Dritan Rexhepi

Ocho personas fueron detenidas durante 11 allanamientos ejecutados en Guayaquil, Quito y Morona Santiago dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el favorecimiento al albanés Dritan Rexhepi.





El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los detenidos hay siete médicos y un funcionario del SNAI. La investigación también involucra a personas vinculadas a la defensa técnica.





Según Reimberg, la estructura habría manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios mediante certificados médicos irregulares, firmas falsas, documentación fraudulenta y registros falsos de asistencia.





Rexhepi, condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico, salió del país por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022 utilizando una identidad falsa y fue detenido en Turquía en noviembre de 2023.





Pese a encontrarse fuera de Ecuador, continuaban registrándose a su nombre presentaciones ante el SNAI y certificados médicos. Reimberg indicó que incluso se habría utilizado una huella dactilar reproducida en un guante de látex para aparentar su presencia.





La investigación contempla presuntos delitos de fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.





El ministro señaló además que la investigación lleva más de ocho meses y que los allanamientos permitieron obtener evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.



