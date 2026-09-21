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CDH denuncia posibles casos de violencia sexual y tortura contra mujeres privadas de libertad en Guayaquil

Fernando Bastías cuestionó la actuación de personal militar dentro de la cárcel de mujeres y pidió investigaciones de Fiscalía, SNAI, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo.

Redacción de Ecuadorinmediato
posibles casos de violencia sexual

Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), denunció posibles casos de violencia sexual, tortura y uso injustificado de la fuerza contra mujeres privadas de libertad en Guayaquil.


El abogado sostuvo que desde hace varios meses han recibido reportes sobre conductas atribuidas a personal militar dentro de los recintos penitenciarios y cuestionó la falta de regulación y control sobre su actuación.


Bastías señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual contra mujeres privadas de libertad puede constituir una forma de tortura.


También afirmó que, luego de la difusión de un video grabado por internas, personal militar habría ingresado al recinto para amedrentarlas. Entre los hechos denunciados mencionó el lanzamiento de gas lacrimógeno y el ingreso a espacios privados.


El representante del CDH informó que presentaron una queja ante procedimientos especiales de Naciones Unidas, entre ellos los relacionados con violencia contra mujeres y niñas y contra la tortura. Además, puso el caso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo del Guayas.

Bastías indicó que también presentarán una denuncia ante la Fiscalía y pidió que el SNAI y el Ministerio de Defensa abran investigaciones administrativas sobre la actuación de sus funcionarios.


El abogado sostuvo además que la Defensoría del Pueblo debería ingresar a la cárcel de mujeres para verificar directamente las condiciones en las que se encuentran las internas.


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