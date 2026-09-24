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Superintendencia confirma que auditó a Galamedios, pero mantiene en reserva los resultados

Luis Idrovo, intendente nacional de Compañías, informó ante la Comisión de Garantías Constitucionales que el proceso de control a la empresa vinculada al asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi ya concluyó. Señaló que no puede revelar sus resultados por el carácter reservado de esa información.

Redacción de Ecuadorinmediato
galamedios

La Superintendencia de Compañías confirmó que realizó y concluyó un proceso de control a Galamedios S.A.S., empresa vinculada al asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi, que adquirió participaciones en La Posta y Radio Centro.


El funcionario explicó que no podía revelar las conclusiones durante la sesión porque la Ley de Compañías establece que la información relacionada con estos procesos tiene carácter reservado.


Idrovo también sostuvo que, desde el punto de vista societario, la condición de asambleísta de Alvarado Campi no le impide contratar, ser accionista o ejercer como representante legal de una compañía.


Sobre el financiamiento empresarial, explicó que las compañías pueden recurrir a préstamos de sus accionistas o representantes legales y que el capital social no determina el valor de sus activos ni el volumen de sus operaciones. Como ejemplo, señaló que una empresa puede tener un capital de USD 10.000 y un patrimonio de USD 5 millones.


Por su parte, la asambleísta Verónica sostuvo que, de acuerdo con el artículo 9, numeral 10, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ninguna información de los órganos del Estado tiene carácter reservado frente a la Asamblea Nacional. Ante la negativa de revelar los resultados, anunció que se convocará a una nueva sesión de carácter reservado para que comparezca el titular de la Superintendencia de Compañías y entregue la información levantada sobre el caso Galamedios.


Galamedios fue constituida en 2025 y tiene entre sus accionistas a Alvarado Campi. La compañía adquirió el 100 % de Levascan, propietaria del portal La Posta, y el 80 % de Holdingvision, productora de contenidos de Radio Centro, en operaciones valoradas en aproximadamente USD 2,6 millones.


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