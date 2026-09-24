Eliana Correa pide levantar la reserva del contrato de Dedalus y llama a Comisión de Fiscalización a revisar el proceso

La asambleísta Eliana Correa, de Revolución Ciudadana, cuestionó la reserva aplicada al contrato relacionado con Dedalus y anunció que insistirá en la Asamblea Nacional para que esa información sea levantada.





Correa afirmó que se han reprogramado USD 21 millones correspondientes a programas que calificó como esenciales, entre ellos formación de talento humano y desnutrición crónica infantil. En ese contexto, sostuvo que los recursos destinados a salud deben estar sujetos a fiscalización y transparencia.





“Cada dólar del pueblo ecuatoriano, cada dólar del presupuesto, del gasto en inversión de salud debe ser claro, debe ser transparente y debe ser sujeto a fiscalización”, manifestó.





La legisladora señaló que solicitará conocer en qué se invertirán los recursos, a quién se realizarán los pagos, quién tendrá las garantías y dónde reposarán los datos de las historias clínicas de los ecuatorianos.





Además, aseguró que la implementación del proyecto comenzará en noviembre, con la instalación de componentes correspondientes al sistema de digitalización de salud. Por ello, hizo un llamado a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento del proceso y se gestione el levantamiento de la reserva.





El proyecto contratado por el Ministerio de Salud a CNT tiene un costo total de USD 240 millones y una duración prevista de siete años. De ese monto, USD 117 millones corresponden a Dedalus para instalar, proveer y mantener la solución tecnológica, mientras que USD 123 millones están destinados a CNT para infraestructura, conectividad e integración. La plataforma busca interconectar la información de la red hospitalaria e incluye identificación de pacientes, registros hospitalarios, imágenes y exámenes de diagnóstico, inventario y despacho de medicamentos, agendamiento de servicios, accesos para ciudadanos y profesionales, monitoreo de la red y seguimiento de pacientes crónicos.



