Más de 30 detenidos en operativo contra estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

Más de 30 personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado la madrugada de este 24 de septiembre en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.





La Policía Nacional informó que la intervención se realizó en coordinación con tropas estadounidenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).





Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación se desarrolló durante cerca de ocho meses y permitió identificar una estructura que tendría vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).





La organización investigada se habría dedicado al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga procedente de Colombia.

De acuerdo con la información oficial, los cargamentos tenían como destino rutas marítimas desde los puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Reimberg señaló que en el operativo participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional y 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos.





El ministro agregó que, durante este año, las incautaciones relacionadas con la investigación representarían una afectación de aproximadamente USD 322 millones a las estructuras de narcotráfico.





Al referirse al operativo, el presidente Daniel Noboa lo vinculó con el mensaje que dio ante la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de cooperación internacional frente al crimen organizado. Afirmó que la estructura fue desarticulada bajo la dirección de la Policía Nacional y con apoyo de la DEA y el Comando Sur, y destacó la detención de más de 30 personas



