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Subsidios a los combustibles suman USD 1.355 millones desde enero, afirma Ivo Rosero

El presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo sostuvo que el Decreto 531 amplió el margen para reducir los precios, mientras el costo de los subsidios sigue al alza.

Redacción de Ecuadorinmediato
combustible

El Estado destinó USD 1.355 millones a subsidios para combustibles desde enero de 2026, afirmó Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. De ese monto, USD 515 millones corresponden a los últimos tres meses.


Rosero estimó que el subsidio al diésel pasará de USD 1,85 a USD 1,90 por galón desde este 12 de noviembre. Aclaró que el valor debe confirmarse con la tabla que publique Petroecuador.


Sobre el Decreto Ejecutivo 531, explicó que el límite de reducción de precios pasó de 1,5% a 1,7%. El mes anterior, la disminución llegó al tope de 1,5%, equivalente a cuatro centavos por galón; el nuevo porcentaje permitió aplicar la baja de cinco centavos anunciada por el presidente Daniel Noboa. El decreto también cambió el período de referencia para salir del mecanismo, de cuatro a cinco períodos atrás.


Rosero afirmó que los tres decretos modificatorios se han enfocado en reducir los precios, pese al incremento de los derivados en los mercados internacionales. Añadió que los subsidios no suelen llegar a quienes más los necesitan y que Ecuador mantiene subsidios para los combustibles, a diferencia de la mayoría de países. Consultado sobre la comparación regional de precios, sostuvo que Ecuador está segundo, detrás de Venezuela.


El dirigente dijo que es difícil anticipar cuándo bajarán los precios internacionales. Mencionó estimaciones de expertos que ubican una posible caída del petróleo entre el primer y segundo trimestre de 2027.

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