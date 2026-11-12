Ministerio de Salud reporta pagos por USD 142,8 millones a prestadores de diálisis en 2026

El Ministerio de Salud informó que durante 2026 pagó más de USD 142,8 millones a prestadores externos de diálisis. Los valores corresponden a la atención de pacientes con enfermedad renal crónica y al cumplimiento de obligaciones pendientes con esos centros.





Más de 10.000 personas reciben tratamientos de diálisis peritoneal, hemodiálisis y hemodiafiltración en Ecuador. El Ministerio cuenta con 25 establecimientos propios y deriva a pacientes a la Red Pública Integral de Salud cuando no puede cubrir la demanda; después, a prestadores privados con convenio vigente.





El boletín no detalla cuánto queda pendiente de pago ni cuántos prestadores recibieron los recursos.



