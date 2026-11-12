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Ministerio de Salud reporta pagos por USD 142,8 millones a prestadores de diálisis en 2026

USD 31,2 millones corresponden a pagos realizados entre septiembre y noviembre, según el Ministerio.

Redacción de Ecuadorinmediato
dialisis

El Ministerio de Salud informó que durante 2026 pagó más de USD 142,8 millones a prestadores externos de diálisis. Los valores corresponden a la atención de pacientes con enfermedad renal crónica y al cumplimiento de obligaciones pendientes con esos centros.


Más de 10.000 personas reciben tratamientos de diálisis peritoneal, hemodiálisis y hemodiafiltración en Ecuador. El Ministerio cuenta con 25 establecimientos propios y deriva a pacientes a la Red Pública Integral de Salud cuando no puede cubrir la demanda; después, a prestadores privados con convenio vigente.


El boletín no detalla cuánto queda pendiente de pago ni cuántos prestadores recibieron los recursos.


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