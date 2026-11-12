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Municipio de Guayaquil reporta posibles fallas en redes subterráneas de CNEL tras cortes eléctricos

El Cabildo reportó posibles deficiencias en instalaciones eléctricas de sectores regenerados y pidió corregirlas para evitar nuevos cortes.

Redacción de Ecuadorinmediato
fallas cnel

El Municipio de Guayaquil informó que los cortes reiterados de energía afectan a familias y comercios de sectores regenerados del Suburbio, especialmente durante lluvias intensas y mareas altas.


Tras evaluaciones técnicas en las zonas afectadas, el Cabildo reportó posibles deficiencias en instalaciones subterráneas administradas por CNEL EP. Según el comunicado, estas estarían relacionadas con el uso de materiales y accesorios diseñados para redes aéreas.


El Municipio pidió a CNEL EP inspeccionar las instalaciones, corregir las deficiencias y adoptar soluciones para prevenir nuevos cortes. También afirmó que la operación y el mantenimiento de la red son competencia de la empresa.


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