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INAMHI prevé lluvias fuertes y tormentas hasta el 15 de noviembre

La alerta meteorológica estará vigente desde las 17:00 del 11 de noviembre hasta las 07:00 del domingo 15.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvias

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias fuertes e intensas en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro. En la región Interandina, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.



En la Amazonía se esperan lluvias ligeras y moderadas en las estribaciones de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En Galápagos, los eventos serán moderados y podrían alcanzar intensidad fuerte de forma puntual.



El INAMHI advierte sobre posible acumulación de agua, afectaciones viales por agua estancada, caída de árboles y neblina. También prevé tormentas eléctricas, ráfagas de viento y crecidas o desbordamientos de cuerpos de agua en varias provincias.


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