INAMHI prevé lluvias fuertes y tormentas hasta el 15 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias fuertes e intensas en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro. En la región Interandina, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.









En la Amazonía se esperan lluvias ligeras y moderadas en las estribaciones de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En Galápagos, los eventos serán moderados y podrían alcanzar intensidad fuerte de forma puntual.









El INAMHI advierte sobre posible acumulación de agua, afectaciones viales por agua estancada, caída de árboles y neblina. También prevé tormentas eléctricas, ráfagas de viento y crecidas o desbordamientos de cuerpos de agua en varias provincias.



