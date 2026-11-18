Sonia Vera denuncia que Jorge Glas fue golpeado y teme por su vida en la cárcel
La integrante de su defensa publicó en X un video en el que el exvicepresidente muestra sus lesiones y relata la agresión.
Sonia Vera denunció que Jorge Glas fue golpeado por militares en la cárcel de El Encuentro y que está en peligro de muerte. En el mismo post de X, difundió un video en el que Glas muestra lesiones en la espalda y en la pierna izquierda, y afirma que un médico contó 37 heridas sangrantes.
En el video, Glas relata que, mientras lo arrastraban, lo insultaron por ser correísta. También dice que un preso de su pabellón le advirtió que un militar habría revisado su expediente médico y que la siguiente agresión podría dirigirse a su cuello para desnucarlo.
Vera afirmó que grabó la reunión telemática en la que Glas le contó lo ocurrido. También señaló que, hasta el momento de su publicación, no se había abierto una investigación. Recordó que el exfuncionario cuenta con medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte Interamericana, y pidió a las autoridades proteger su vida e integridad.