Sonia Vera denunció que Jorge Glas fue golpeado por militares en la cárcel de El Encuentro y que está en peligro de muerte. En el mismo post de X, difundió un video en el que Glas muestra lesiones en la espalda y en la pierna izquierda, y afirma que un médico contó 37 heridas sangrantes.





En el video, Glas relata que, mientras lo arrastraban, lo insultaron por ser correísta. También dice que un preso de su pabellón le advirtió que un militar habría revisado su expediente médico y que la siguiente agresión podría dirigirse a su cuello para desnucarlo.





Vera afirmó que grabó la reunión telemática en la que Glas le contó lo ocurrido. También señaló que, hasta el momento de su publicación, no se había abierto una investigación. Recordó que el exfuncionario cuenta con medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte Interamericana, y pidió a las autoridades proteger su vida e integridad.

Ecuadorinmediato ‼️#URGENTE Sonia Vera, parte de la defensa de Jorge Glas, denunció que el exvicepresidente está en peligro de muerte en la cárcel de El Encuentro. Afirmó que el 11 de noviembre fue golpeado por militares y sufrió 37 heridas sangrantes, pero que la agresión fue registrada como Show more Sonia Gabriela Vera García @ sonicorver Denuncio que Jorge Glas está en peligro de muerte dentro de la cárcel de El Encuentro. Un preso de su pabellón le advirtió que el oficial que lo golpeó había revisado su historia clínica y que pretendían hacer que alguien le pusiera un pie en el cuello para desnucarlo. Ese preso 2:04 AM · Nov 18, 2026 248 Reply Copy link Read 22 replies



