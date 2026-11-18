El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 88 por lluvias y tormentas en varias zonas del país. El organismo prevé lluvias fuertes en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas, así como en el interior de Manabí.





En la región Interandina, la mayor intensidad se espera en Pichincha y las zonas occidentales de Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía, las precipitaciones se concentrarían en las estribaciones de la cordillera y el sur de la región. Para Galápagos se prevén eventos moderados a fuertes.





El Inamhi advierte sobre posibles acumulaciones de agua en viviendas, negocios y caminos, afectaciones en las vías por agua estancada, caída de árboles y neblina, además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También señala riesgo de crecidas y desbordamientos en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Manabí y zonas de la cordillera occidental.