Luisa González contó que, durante el traslado desde Manabí hacia Guayaquil, pidió usar un baño en una gasolinera de Rocafuerte. Según su relato, permaneció esposada y una policía la vigiló desde afuera; la puerta tenía un espacio abierto desde el suelo que permitía observar sus movimientos.





González dijo que se sintió vulnerada en su dignidad y que tuvo que bajarse el pantalón con las esposas puestas. Después de la parada, continuó el viaje y llegó alrededor de las 13:00 al Cuartel Modelo de Guayaquil.





Antes, relató, la llevaron al Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdoba, en Chone, para tomarle los signos vitales y hacerle un examen de sangre. Afirmó que no pudo realizarlo porque el laboratorio no estaba funcionando.



