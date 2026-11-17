Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos tienen corresponsabilidad en las operaciones contra pescadores ecuatorianos. Dijo que Estados Unidos ejecuta las intervenciones en el marco de la cooperación de seguridad con el Gobierno de Daniel Noboa, mientras que Ecuador tiene el deber de investigar posibles vulneraciones de derechos humanos.





Goebertus señaló que, de los 160 tripulantes interceptados en ocho embarcaciones ecuatorianas, 110 están en libertad y sin cargos. Detalló que 14 no fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas, 56 fueron liberados por decisión judicial y 40 resultaron absueltos. Otros 50 esperan juicio.





La representante de HRW indicó que una de las decisiones judiciales describió la acusación como una “cadena de presunciones sucesivas”. Sostuvo que los gobiernos no han divulgado pruebas individualizadas que vinculen a cada pescador con delitos ni la base jurídica de las operaciones.





Goebertus también mencionó testimonios de tripulantes que denunciaron que fueron mantenidos con los ojos y oídos cubiertos, inmovilizados con bridas, amenazados y presionados para firmar documentos que no pudieron leer. Según la directora de HRW, algunos pescadores también reportaron falta de agua, alimentos y atención médica.





Sobre el fundamento jurídico de las operaciones, Goebertus afirmó que no existe una justificación para tratar estos hechos como acciones militares en un conflicto armado. Sostuvo que, al tratarse de casos de criminalidad organizada, corresponde investigar, reunir pruebas y procesar a los sospechosos ante la justicia.





La directora de HRW se refirió además a la demanda presentada el 16 de noviembre por 16 pescadores contra el Gobierno de Estados Unidos, tras el ataque con drones a su embarcación en marzo. Dijo que el caso podría abrir investigaciones judiciales en ese país y mencionó la posibilidad de que el Congreso estadounidense indague sobre las operaciones y el uso de fondos de cooperación. También recordó el caso de la embarcación Fiorella, cuyos ocho tripulantes permanecen desaparecidos.





Goebertus afirmó que HRW también observa la situación de los derechos humanos, la independencia judicial y el proceso electoral en Ecuador. Señaló que le preocupan las restricciones a partidos de oposición y el contexto de violencia que, a su criterio, afecta la contienda electoral.