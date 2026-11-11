Sonia Vera afirma que la Ley Antimafias podría usarse para perseguir a opositores

Sonia Vera sostuvo que no era necesaria una nueva Ley Antimafias porque, a su criterio, el Código Orgánico Integral Penal ya contemplaba delitos relacionados con delincuencia organizada. Calificó la norma como “punitivismo electoral” y afirmó que podría usarse contra abogados y personas vinculadas con perseguidos políticos.





Sobre Interpol, Vera explicó que el organismo facilita la cooperación entre policías de distintos países. Afirmó que Ecuador utiliza alertas rojas para perseguir a opositores políticos y describió tres vías para que una persona solicite acceso a sus datos, pida la eliminación de una alerta o solicite la revisión del procedimiento. Añadió que se pueden pedir medidas provisionales mientras Interpol analiza el caso.





La abogada afirmó que la situación de Jorge Glas en la cárcel de La Roca es “muy crítica” y que recibe tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dijo que, cuando su defensa hace pronunciamientos sobre su salud, le reducen las porciones de comida, le retiran la Biblia y le restringen el uso del patio. Añadió que buscan un nuevo pronunciamiento de instancias internacionales.





Vera también cuestionó la decisión judicial que negó el habeas corpus a Luisa González. Dijo que pidió un canal para comunicarse con ella y conocer directamente su situación. Sobre el caso de los Estrada, aclaró que no es su abogada, pero consideró que existe una vulneración del derecho a la defensa y recomendó que las personas políticamente expuestas soliciten medidas preventivas ante Interpol.