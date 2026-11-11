Comunidades de Cotopaxi exigen USD 18 millones y redistribución del agua ante la sequía

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) presentó el 10 de noviembre un documento con demandas dirigidas a instituciones públicas y empresas agroindustriales. El texto sostiene que 147.486 hectáreas de la provincia carecen de riego y plantea medidas para atender la sequía, redistribuir el agua y compensar a las comunidades.



Para enfrentar la sequía, el MICC exige prohibir los vuelos de avionetas en Cotopaxi, medir la contaminación del aire y la tierra cerca de empresas brocoleras, declarar en emergencia al sector agropecuario afectado y crear un fondo de alrededor de USD 18 millones. También pide recursos para silos, forraje para animales y obras de riego.



En cuanto al agua, solicita revertir concesiones y aprovechamientos destinados a haciendas agroindustriales, florícolas y brocoleras, y reducir el caudal asignado a grandes propiedades en canales de riego. Además, plantea que las grandes empresas instalen sistemas de riego por goteo y que se cree un Fondo de Agua de Cotopaxi con aportes públicos y de la cooperación internacional, más una contribución anual del 15% de las utilidades brutas de las grandes empresas brocoleras y florícolas.



El escrito también exige que cinco empresas lácteas respeten el precio de USD 0,52 por litro de leche al productor y asuman el costo de intermediación. Para las empresas florícolas y brocoleras, pide un incremento salarial de USD 50. También solicita frenar la persecución al transporte alternativo y comunitario y establecer una moratoria minera en zonas de recarga hídrica, páramos y bosques.



El MICC pide resultados inmediatos para el plan de emergencia frente a la sequía y que, en un plazo máximo de un mes, se resuelvan las demandas sobre redistribución del agua y medidas compensatorias. El texto advierte que, si no hay respuesta, las comunidades tomarán resoluciones en asambleas.