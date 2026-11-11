Mariana Yumbay cuestiona que la Asamblea fiscalice a municipios y prefecturas

Mariana Yumbay dijo que la Asamblea Nacional ha aprobado resoluciones para fiscalizar municipios y prefecturas, con énfasis en el Municipio de Quito. Afirmó que esa labor corresponde a los concejos municipales y que la Constitución no asigna a la Asamblea la fiscalización de los gobiernos locales. También sostuvo que la atención al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y a otros alcaldes ajenos al oficialismo estaría relacionada con su presencia y sus candidaturas.





Yumbay mencionó entre los asuntos que, a su criterio, deberían tratarse en el Legislativo el caso Progen, la crisis de salud y la seguridad. Afirmó que el caso Progen fue archivado y que más de USD 200 millones están involucrados. También mencionó los asesinatos de dos candidatos en Huaquillas y de un periodista en Manabí; sobre este último, dijo que había denunciado el presunto enriquecimiento ilícito de una candidata de ADN.





La asambleísta calificó la Ley Antimafias como “populismo penal” y sostuvo que aumentar las penas no terminará con las mafias si no se afectan sus economías. Dijo que propuso una excepción en el artículo 14 para evitar que la norma se aplique a personas procesadas por defender la naturaleza y el agua. Según Yumbay, más de 80 personas enfrentan procesos por delincuencia organizada y algunas causas llevan más de dos años.





Yumbay también cuestionó la licencia del presidente Daniel Noboa para participar en la campaña electoral. Afirmó que el país enfrenta problemas de inseguridad, salud, educación, empleo e infraestructura vial, además de los efectos del fenómeno de El Niño. Dijo que espera que las autoridades no utilicen recursos ni infraestructura del Estado durante la campaña.





Sobre la participación de los asambleístas en la campaña, Yumbay dijo que su organización tiene candidatos en su provincia y que, como en ocasiones anteriores, pedirán licencia para participar.