Presidente Noboa considera excepcional que ADN gane el 30% de los GAD en las seccionales

El mandatario Daniel Noboa afirmó que obtener entre el 30% y el 40% de los gobiernos autónomos descentralizados sería un buen resultado para ADN y calificó como excepcional alcanzar el 30%. Dijo que el movimiento está optimista en Daule, Durán, Samborondón y Milagro. También pidió coordinación entre los municipios y sostuvo que las nuevas autoridades deben revisar las instituciones locales.





Sobre Quito, Noboa afirmó que un caso relacionado con canteras representa una afectación de más de USD 60 millones para la ciudad. También mencionó cobros de “vacunas” a funcionarios municipales y aportes de parte de sus sueldos a la campaña del candidato que actualmente ejerce la Alcaldía. Sus afirmaciones se refirieron a presuntos actos de corrupción.





Al hablar de Jaime Estrada Medranda, Noboa dijo que la acusación del Distrito Sur de Nueva York incluye narcotráfico, posesión ilegal de armas y distribución de ametralladoras. Sobre la muerte de Intriago, aclaró que no afirmaba que Estrada hubiera ordenado el asesinato; dijo que, a su juicio, existe una alta correlación entre el caso y la distribución de armas largas. También sostuvo que, si Estrada gana la Alcaldía de Manta y tiene un impedimento legal para ejercerla, el concejo municipal escogería al alcalde.





En seguridad, Noboa afirmó que el Gobierno ha capturado al 90% de los cabecillas criminales y que los homicidios se redujeron a doble dígito. Defendió la extradición y la Ley Antimafias. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, dijo que esa ley considera delito pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Noboa también respaldó la ley sobre captación de menores. Sobre los toques de queda del 1 al 10 de noviembre, comparó 342 homicidios en el mismo periodo del año pasado con 178 este año.





En energía, Noboa dijo que la mitad de las empresas ya cumplió con la autogeneración del 30%. Mencionó trabajos en Toachi Pilatón, Daule Peripa y Termogas Machala, además del mantenimiento de centrales hidroeléctricas. Sobre Colombia, afirmó que Ecuador puede cuidar sus embalses sin importar electricidad y que la capacidad máxima de venta colombiana es de 380 megavatios. También habló de impulsar la producción de gas y describió el acuerdo para el campo Sacha como un contrato de servicios con Petromal y Hunt, destinado a aumentar la producción petrolera.





Respecto al fenómeno de El Niño, Noboa dijo que las previsiones se manejan por rangos y que podría ser uno de los más fuertes. Afirmó que el Gobierno entrega bonos y brinda albergue a las personas afectadas por las inundaciones en El Oro. También mencionó opciones de financiamiento, como organismos multilaterales y la emisión de bonos. Vélez dijo que en alertas.ecuador.gob.ec se puede consultar información sobre los planes de contingencia de los GAD.





Al final, Noboa dijo que no viajará a Lima para visitar al papa León y que espera que el pontífice visite Ecuador.