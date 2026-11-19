El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que un reporte de monitoreo sobre los hechos del 11 de noviembre registró “conductas autolesivas” de Jorge Glas, recluido en el CPL Santa Elena N.º 1. Añadió que ese día recibió atención médica previamente programada, que incluyó una ecografía y una consulta de medicina general.





Según el comunicado, durante la consulta Glas presentó una presunta descompensación, recibió atención inmediata y permaneció bajo observación. El SNAI señaló que, de acuerdo con la valoración del personal de salud, no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual.





La entidad indicó que el Ministerio de Salud Pública está a cargo de la atención médica de las personas privadas de libertad y que el SNAI facilita el acceso a esos servicios.





El comunicado se difundió después de que Sonia Vera, integrante de la defensa de Glas, denunciara en X una agresión contra el exvicepresidente. En un video publicado por Vera, Glas afirmó que contó 37 heridas sangrantes con un médico y relató que recibió golpes y amenazas. El SNAI no se refirió en su pronunciamiento a esas denuncias.