El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronosticó lluvias de distinta intensidad para este jueves 19 de noviembre de 2026. Los reportes abarcan de 07:00 a 19:00 en el territorio continental y de 06:00 a 18:00 en Galápagos, con precipitaciones fuertes en sectores de la Costa y la Sierra.





En la Costa, se prevén lluvias fuertes en Chilla, Portovelo y Zaruma, en El Oro, al final de la tarde; y en Eloy Alfaro, en Esmeraldas, durante la tarde. En Los Ríos, las precipitaciones intensas se esperan durante la mañana y la tarde en Baba, Palenque, Puebloviejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas y Vinces.





En la Sierra, el pronóstico señala lluvias fuertes al final de la tarde en Espejo y Mira, en Carchi; Cotacachi y Urcuquí, en Imbabura; y Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. Para Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato y otras localidades se anticipan lluvias normales o moderadas.





Guayaquil y buena parte de Guayas tendrán precipitaciones normales o moderadas al final de la tarde, mientras que en Durán, Playas y Puná se esperan lloviznas. También se pronostican lluvias normales o moderadas en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas al final de la tarde y en Galápagos durante la tarde.





En la Amazonía, las lluvias normales o moderadas se concentrarán en Archidona y Quijos, en Napo; en el cantón Sucumbíos; y en Palanda, Yacuambi y Zamora, en Zamora Chinchipe. Otras localidades tendrán lloviznas. El INAMHI precisó que los horarios señalados corresponden a la mayor intensidad prevista y que, durante el resto del día, las precipitaciones podrían ser más débiles o no presentarse.