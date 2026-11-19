Daniel Salcedo denunció en un video desde Nueva York que recibió presiones durante su reclusión en Ecuador para declarar contra Aquiles Alvarez y Jorge Glas. También calificó de “fraude” el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio y acusó a Marcelo Valladares de alterar evidencias y manipular testigos.





Salcedo señaló a Fausto Jarrín y Magaly Ruiz, a quienes acusó de manipular jueces. Sostuvo que se ejercían presiones sobre testigos para obtener determinadas declaraciones y que las condiciones de reclusión y los traslados a cárceles como El Encuentro o La Roca eran utilizados para conseguir su colaboración.





Sobre Alvarez, afirmó que le pidieron seguir un guion para perjudicar su honra y que, cuando acudió la Fiscalía, ya tenían una fotografía impresa para que la mostrara ante la prensa. Reconoció que accedió a algunas exigencias, pero aseguró que lo hizo por amenazas contra la empresa de su madre y contra su propia vida. También atribuyó a esas presiones su decisión de acogerse a un procedimiento abreviado.





En relación con el caso Villavicencio, acusó a Valladares de intervenir en la incorporación de pericias falsas. Anunció que difundirá en Instagram audios, videos y documentos sobre supuestas alteraciones y colocación de evidencias, incluidas pericias a un teléfono de Ronald Yépez.





Salcedo también afirmó que, mientras estuvo en El Encuentro, le restringieron la comunicación con su abogado y se impidieron sus intervenciones públicas en audiencias de hábeas corpus. Añadió que fue retirado de esa cárcel antes de su extradición por una alerta sobre su seguridad y sostuvo que los movimientos constan en registros penitenciarios.





Daniel Salcedo fue extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre de 2026, junto con Ronald Herrera y Francisco Bermúdez, alias Churrón. Es requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para responder por cargos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y lavado de dinero