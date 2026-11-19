La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) negó que sus bases hayan bloqueado posibles movilizaciones durante la Asamblea Anual de la CONAIE, realizada el 14 de noviembre en la comunidad Unión Base, en Puyo, provincia de Pastaza.





En un pronunciamiento, sostuvo que ni la CONAIE, ni la CONFENIAE, ni sus organizaciones filiales plantearon analizar o decidir una convocatoria a movilizaciones. Según explicó, el encuentro se centró en la situación interna de la CONAIE y en las afectaciones que enfrentan los pueblos y nacionalidades indígenas en los ámbitos regional y nacional.





Las organizaciones acordaron regresar a sus territorios para compartir los debates con las comunidades. La Confederación señaló que cualquier decisión se adoptará mediante la deliberación de las bases y recalcó que las resoluciones del movimiento indígena se construyen con la participación de sus organizaciones, no únicamente desde las dirigencias.





La CONFENIAE también informó que presentó las resoluciones de su Consejo Ampliado del 13 de noviembre. Entre sus posiciones constan el rechazo a la ampliación de la frontera petrolera mediante las rondas Suroriente y Subandina, en el centro sur de la Amazonía, y la preocupación por la criminalización de la protesta social. La organización afirmó que más de 300 personas son perseguidas y judicializadas.





Finalmente, cuestionó a los medios que difundieron las versiones que considera descontextualizadas. Aseguró que no estuvieron presentes en la Asamblea ni consultaron a fuentes directas de ambas confederaciones, y pidió verificar la información antes de publicarla.