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Sistema financiero otorgó USD 4.978 millones en créditos en octubre, un 20,9% más que en 2025

La banca privada explicó la mayor parte del incremento. Los depósitos a plazo subieron en octubre, pero disminuyeron en el acumulado de enero a octubre.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El Banco Central del Ecuador informó que el Sistema Financiero Nacional colocó USD 4.978 millones en créditos durante octubre de 2026, un aumento del 20,9% frente al mismo mes del año anterior. El reporte fue publicado el 13 de noviembre.


El monto otorgado por la banca privada creció 22,8% y explicó el 84,9% del incremento registrado en el sistema. Entre enero y octubre, el crédito total aumentó 11,1% respecto al mismo período de 2025. En esos diez meses, la banca privada concentró el 77,8% de los recursos prestados.


Los segmentos productivo y de consumo representaron el 51,7% y el 30,3% del crédito otorgado en el período, respectivamente. Por actividad económica, el comercio al por mayor y menor, incluida la reparación de vehículos, recibió USD 12.234 millones, equivalentes al 39,5% del total y un aumento interanual del 3,2%.


El financiamiento para la industria manufacturera creció 13,7%, mientras que el destinado a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aumentó 12,9%.


Los depósitos a plazo captados en octubre sumaron USD 8.063 millones, un incremento del 5,3% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, el acumulado de enero a octubre disminuyó 1,2%, con reducciones del 14,8% en la banca pública y del 1,6% en la privada. El sector financiero popular y solidario registró un aumento del 1,4%.


El Banco Central precisó que estas estadísticas incluyen operaciones nuevas y renovadas. Excluyen las reestructuradas, refinanciadas y las del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS.


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