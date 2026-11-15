Familias de presos de El Encuentro denuncian un año de incomunicación y piden investigaciones por torturas

Familiares de personas recluidas en la cárcel de El Encuentro exigieron restablecer las visitas y la comunicación libre y confidencial con sus abogados. En un pronunciamiento fechado el 10 de noviembre de 2026, afirmaron que llevan un año sin ver a sus allegados y que desconocen sus condiciones de salud.





Las familias sostuvieron que quienes lograron salir del centro les han relatado falta de alimentos, días sin agua, enfermedades sin tratamiento y torturas físicas y psicológicas. También aseguraron que al menos cinco personas han muerto durante ese período y denunciaron la ausencia de cifras oficiales.





Ante estas denuncias, pidieron investigaciones independientes sobre cada fallecimiento y cada señalamiento de tortura. Solicitaron el ingreso inmediato de la Defensoría del Pueblo, organismos de derechos humanos y representantes de la Iglesia, así como alimentación adecuada, agua potable, medicinas y atención médica suficiente.





Los firmantes responsabilizaron al Estado por la vida, la salud y la integridad de las personas bajo su custodia. Además, rechazaron las expresiones que atribuyeron al ministro Reimberg sobre la falta de rehabilitación social de los reclusos y sostuvieron que en el centro permanecen tanto personas sentenciadas como otras sin sentencia.





A la Asamblea Nacional y a su Comisión de Garantías Constitucionales les solicitaron fiscalizar los contratos de provisión de alimentos, agua e insumos, comprobar su entrega y verificar las condiciones de detención. También instaron a la Corte Constitucional a resolver una acción pública de inconstitucionalidad contra la prohibición de visitas que, de acuerdo con el documento, ya fue sorteada y tiene juez sustanciador.





El pronunciamiento pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas cautelares para proteger a las más de 600 personas que, según las familias, permanecen en el centro. Al Comité contra la Tortura y al relator especial sobre la Tortura de la ONU les solicitaron dirigir llamados urgentes al Estado ecuatoriano y gestionar una visita a la cárcel.



