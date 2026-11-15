COE Nacional reporta pedido de evacuación temporal en Santa Cruz por aumento de caudales

El COE Nacional informó que el COE cantonal de Santa Cruz solicitó la evacuación temporal de familias que viven cerca de La Cascada y en otras zonas de riesgo, tras el aumento del caudal en las encañadas y la cascada por las lluvias. El reporte consta en su boletín del 14 de noviembre de 2026.





El documento detalla que se coordinó con las Fuerzas Armadas el retiro de personas que se encontraban cerca de los bordes del cauce y que el área quedó despejada. No precisa cuántas familias debían evacuar ni cuántas personas fueron retiradas.





En Santa Cruz también se reportó la recuperación de la transitabilidad en la vía que conecta Puerto Ayora con el canal de Itabaca y Baltra, en el sector Curva Brava, además de trabajos de protección vial en Miramar. En La Cascada se instaló un tanque de 2.500 litros para abastecer de agua a las familias afectadas.





En Guayas, el boletín registra una inundación en Milagro, donde maquinaria de la Prefectura realizaba labores de atención. En Florida Norte, en Guayaquil, permanecían desplegados equipos de Policía, Bomberos e Interagua. También se informó de la movilización de 500 kits de primera respuesta humanitaria para atender a familias de San Miguel 1, 2 y 3.





El reporte incluye la entrega de 190 kits a familias damnificadas en Baba, Los Ríos, y asistencia humanitaria a 33 familias afectadas por lluvias en Puerto López, Manabí. En Rioverde, Esmeraldas, se contemplaba distribuir 107 kits de primera respuesta y 107 complementarios para 107 familias.





En Manabí se reportaron labores de retiro de material de deslizamientos en la vía E15, entre San Vicente y Canoa, sector Playa, kilómetro 11. También se retiraba material en los tramos entre Rocafuerte y Charapotó, y entre San Clemente y Bahía, sector Bebedero. En Chimborazo se habilitó un carril de la E35, en el tramo entre Alausí y Chunchi, sector Zunag.



