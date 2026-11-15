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INAMHI prevé lluvias fuertes en sectores de la Costa y Galápagos para el 15 de noviembre

En la Sierra y la Amazonía se esperan precipitaciones moderadas y lloviznas, principalmente durante la tarde.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvia Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias fuertes para el domingo 15 de noviembre de 2026 en toda la provincia de Santa Elena, Galápagos y sectores de Manabí, Esmeraldas y Guayas.


Durante la mañana, las precipitaciones de mayor intensidad se esperan en Santa Elena y en los cantones manabitas 24 de Mayo, Jipijapa, Montecristi, Paján y Puerto López. En Eloy Alfaro, en Esmeraldas, y Playas, en Guayas, se pronostican lluvias fuertes durante la mañana y la tarde. Para Galápagos, estas condiciones se prevén en la tarde.


Otros sectores de Esmeraldas, Guayas y Manabí tendrán lluvias normales o moderadas. En El Oro se esperan precipitaciones durante la mañana; en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la tarde; y en Los Ríos, hacia el final de la tarde.


En la Sierra, el pronóstico contempla lluvias moderadas durante la tarde en sectores de Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja y Pichincha. En Bolívar se esperan hacia el final de la tarde. Para Quito, Mejía y Rumiñahui se prevén lloviznas, al igual que en Tulcán y Baños de Agua Santa.


En la Amazonía, las lluvias moderadas se concentrarán durante la tarde en Gualaquiza, Pablo Sexto, Palora y Sucúa, en Morona Santiago, así como en Mera y Santa Clara, en Pastaza. En Paquisha y Yantzaza, en Zamora Chinchipe, se esperan durante la mañana y la tarde. También se pronostican lloviznas en sectores de estas provincias, Napo y Sucumbíos.

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