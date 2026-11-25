Siete senadores de Estados Unidos enviaron el 19 de noviembre una carta al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para pedir información sobre una operación antidrogas que, según los reportes mencionados en el documento, se realizó junto con fuerzas ecuatorianas en San Martín, Sucumbíos, a orillas del río San Miguel, en la frontera con Colombia. Los legisladores señalaron que ya habían solicitado explicaciones en una carta del 11 de agosto.





Los senadores preguntaron qué información de inteligencia dio lugar al operativo, dónde se planificó y qué funcionarios de ambos países seleccionaron y aprobaron los objetivos. También pidieron al Pentágono que explique si determinó que esos objetivos podían ser atacados legalmente, en qué fundamentos se basó y si estimó los posibles daños a civiles antes de la intervención.





La carta solicita precisar si hubo efectivos estadounidenses en Ecuador para el operativo, cuántos fueron, a qué unidades u organismos pertenecían y qué hicieron antes, durante y después de la intervención. Los legisladores también preguntaron qué unidades ecuatorianas participaron y pidieron una copia de cualquier informe de impacto o investigación sobre los resultados.





Peter Welch, Jeanne Shaheen, Adam Schiff, Jeffrey Merkley, Tim Kaine, Jacky Rosen y Elizabeth Warren firmaron la carta.





El pasado 6 de marzo fue bombardeada una propiedad en San Martín, Sucumbíos, que, según The New York Times, parecía ser una finca lechera. El Ejército ecuatoriano afirmó que allí se entrenaban 50 narcotraficantes. El propietario mostró los títulos del predio y evidencias de su actividad ganadera. Cuatro trabajadores denunciaron que, tres días antes del bombardeo, soldados ecuatorianos los retuvieron y los torturaron con golpes, asfixia con agua y descargas eléctricas. La operación contó con asesoría de fuerzas especiales estadounidenses y apoyo de un helicóptero. Los soldados de EE. UU. no participaron directamente en el bombardeo.



