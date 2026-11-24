La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció que este miércoles 25 de noviembre las clases se desarrollarán en modalidad no presencial en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sucumbíos, Orellana y Galápagos.





La medida se aplicará en las instituciones educativas fiscales, particulares y fiscomisionales de esas provincias. Alcívar indicó que responde a las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y a los reportes técnicos del INAMHI y el INOCAR.





El INAMHI mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.° 90 desde las 16:00 del 24 de noviembre hasta las 22:00 del 27 de noviembre, por lluvias y tormentas. El organismo prevé lluvias fuertes en zonas interiores de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, y mayor intensidad en Pichincha y zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. También advierte riesgo de crecidas y desbordamientos en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Manabí, la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Cañar.