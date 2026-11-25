La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó la designación de la exministra de Energía, Inés Manzano, como asesora presidencial. En un comunicado, afirmó que Manzano fue una de las responsables, por acción u omisión, de que Progen y Austral Technical Management se apropiaran de recursos de los ecuatorianos. La CNA atribuyó esta designación a la falta de fiscalización de la Asamblea Nacional y cuestionó la actuación de la Fiscalía en estos casos. La organización calificó las acciones de ambas instituciones como “una parodia para favorecer la impunidad”.

Los casos se relacionan con contratos de CELEC para proyectos de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024. Progen suscribió dos contratos para los proyectos de Salitral y Quevedo, por un total de USD 149,1 millones: USD 99,4 millones para Salitral y USD 49,7 millones para Quevedo. Austral Technical Management firmó un contrato por USD 89,9 millones para adquirir, instalar y mantener 48 generadores en la central Esmeraldas III. La Fiscalía investiga los contratos de Progen por presunto peculado, mientras que la Contraloría reportó indicios de responsabilidad penal y civil en contratos con ambas empresas.