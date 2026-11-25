La administración de Donald Trump investiga si fuerzas ecuatorianas cometieron delitos o abusos contra los derechos humanos durante el operativo en el que murió alias “Charlie”. La indagación incluye determinar si los sospechosos fueron asesinados mientras estaban bajo custodia ecuatoriana y si fuerzas de Estados Unidos tuvieron algún papel, según un alto funcionario y un exfuncionario citados por The Atlantic.





Mientras se revisa la operación, el Ejército estadounidense suspendió las acciones conjuntas con tropas ecuatorianas, informó una persona familiarizada con el asunto. El medio no identificó qué agencia dirige la investigación. La Casa Blanca no respondió cuando se le preguntó qué institución estaba a cargo.





El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, publicó imágenes de los fallecidos, de una camioneta con impactos de bala y de un fusil. Dijo que el operativo se realizó en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos y escribió que el objetivo era un líder de cartel conocido como “Charlie”. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, compartió la publicación y expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.





Un funcionario del Pentágono dijo a The Atlantic que militares estadounidenses no participaron en la operación del 23 de septiembre. Sin embargo, fuentes citadas por el medio indicaron que las autoridades todavía buscan establecer si Estados Unidos proporcionó inteligencia u otro tipo de apoyo. El funcionario no entregó más detalles ni comentó sobre la investigación. Añadió que el Departamento de Defensa toma en serio las denuncias de conducta indebida de sus socios.





Medios ecuatorianos identificaron a “Charlie” como Carlos Germán Muñoz Jara. Según The Atlantic, se creía que tenía vínculos con Los Choneros y el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. El presidente Daniel Noboa describió la lucha contra los carteles como una campaña que trasciende las fronteras del país.





El medio ubicó el caso en el marco de la expansión de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos. Stephen Miller, entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se reunió con Noboa en Nueva York el día anterior al operativo, mientras el presidente participaba en la Asamblea General de la ONU. Un alto funcionario citado por The Atlantic atribuyó a Miller el impulso de esas alianzas.





Tropas estadounidenses están en Ecuador para entrenar y asesorar a fuerzas locales y participar en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, según el artículo. The Atlantic reportó que al menos dos drones MQ-9 Reaper tienen base en el país y que la cooperación también involucra a la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. La suspensión de operaciones conjuntas no detuvo los esfuerzos de Estados Unidos para ampliar su participación en la lucha ecuatoriana contra los carteles.





Hegseth visitó Ecuador la semana anterior a la publicación del artículo. The Atlantic también recordó que Human Rights Watch afirmó que una operación militar ecuatoriana de marzo terminó con la tortura de trabajadores agrícolas. Además, mencionó que en 2025 los ecuatorianos rechazaron en las urnas una propuesta que habría permitido instalar bases militares estadounidenses en el país.





El artículo señaló que la campaña de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en el mar ha dejado al menos 240 muertos en más de 70 ataques aéreos desde el otoño anterior, según un recuento de anuncios del Pentágono. La mayoría ocurrió en el Pacífico oriental, donde también se realizaron interceptaciones frente a la costa ecuatoriana. Expertos legales y críticos han cuestionado la legalidad de esos ataques, mientras la Casa Blanca sostiene que cuenta con una opinión jurídica clasificada que los autoriza.