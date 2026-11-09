Siete catedráticos elaboran 420 preguntas para el concurso de renovación parcial del CNE

Siete catedráticos iniciaron este lunes 9 de noviembre de 2026 la elaboración del banco de preguntas y los casos prácticos para los exámenes del concurso público de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).





Cada académico elaborará 60 preguntas de opción múltiple, con lo que se conformará un banco de 420. El sistema informático seleccionará aleatoriamente 60 preguntas para cada postulante. La prueba escrita está programada para el lunes 16 de noviembre.





El equipo también preparará 35 casos hipotéticos relacionados con las competencias y funciones de los consejeros del CNE para la fase de oposición oral. Tres días antes del examen práctico se publicarán únicamente los temas generales, sin revelar los casos específicos ni las preguntas guía.





Los catedráticos trabajan en el Centro de Integración Ciudadana, ubicado en la antigua sede del CPCCS en Quito. Según el organismo, la red informática está aislada de conexiones externas, como internet, wifi y Bluetooth.





El CPCCS informó que también están restringidas las conexiones mediante dispositivos USB, cámaras, micrófonos y otros medios que no hayan sido configurados y autorizados previamente. A los integrantes del equipo únicamente se les permitió ingresar libros físicos, que podrán retirar al finalizar su trabajo.





El organismo dispuso que cualquier intento de vulnerar las medidas de reserva sea reportado de inmediato y sostuvo que su incumplimiento estará sujeto a las responsabilidades civiles y penales previstas en la normativa vigente.





José Grijalva, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, fue designado coordinador del equipo. Su función será revisar el cumplimiento normativo y funcional, además de mantener la comunicación con la Comisión Ciudadana de Selección.





El CPCCS añadió que veedores y miembros de la auditoría externa verificaron las condiciones de seguridad del procedimiento. María Angelina Terán, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, inauguró la jornada de trabajo.