El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informó que realizó 213 inspecciones presenciales durante el primer año de aplicación de este mecanismo de control, que se cumple este 26 de noviembre. Las visitas abarcaron 18 provincias y 35 cantones, en las instalaciones de proveedores y de entidades que reciben bienes o servicios.





Las inspecciones verificaron documentación, capacidad operativa, condiciones de prestación, obligaciones contractuales y calidad de los bienes y servicios. Según el boletín del SERCOP, tras las revisiones y los procesos correspondientes, 16 proveedores demostraron, en primera instancia, que cumplían los requisitos para proveer al Estado. En cambio, ante incumplimientos detectados, se resolvió terminar unilateralmente 18 convenios marco.





La directora general del SERCOP, Nataly Avilés, explicó que la meta inicial fue de 120 visitas, pero en marzo se replanteó a 200 debido a la demanda nacional. La cifra de inspecciones reportada por la entidad superó ese objetivo.





Los controles abarcaron 30 tipos de catálogos administrados por el SERCOP, entre ellos servicios de alimentación y limpieza en hospitales, textiles para establecimientos de salud, seguridad privada, kits de asistencia humanitaria, transformadores, cables eléctricos y calzado de seguridad.





El organismo informó que realiza estas inspecciones en coordinación con instituciones como el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social, ARCSA, ACESS, el IESS, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, según el tipo de revisión.