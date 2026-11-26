Rafael Correa calificó las elecciones seccionales del 29 de noviembre como “el proceso más mañoso, tramposo que recuerda la historia del país”. Afirmó que se proscribieron movimientos políticos, se descalificaron candidaturas y se encarceló a alcaldes y a Luisa González, a quien describió como la principal opositora en el país.





Correa aseguró que se abrió un proceso judicial contra Pabel Muñoz después de que se inscribiera su candidatura a la reelección. Sostuvo que, si Muñoz gana y asume nuevamente la Alcaldía de Quito, podrían dictarle prisión preventiva y declarar el abandono del cargo. También rechazó las acusaciones contra Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha, y afirmó que son falsas las versiones sobre contratos de su empresa con esa institución.





El expresidente dijo que el Gobierno de Daniel Noboa condiciona las asignaciones a los gobiernos locales según su afinidad política, lo que calificó como un “chantaje”. Además, sostuvo que las elecciones seccionales se han convertido en un punto de quiebre político para el país.