El periodista Fernando Muñoz, director de Radio Salinas 103.3 FM, denunció una amenaza de muerte luego de que dejaran en la entrada del medio un arreglo de flores blancas acompañado de una tarjeta con su nombre y el mensaje: “El próximo eres tú”. El ramo tenía un lazo negro. Tras la alerta, agentes policiales acudieron a las oficinas de la emisora y recabaron información sobre lo ocurrido.





En un video en el que muestra las flores, Muñoz calificó de “cobardía” el hecho y afirmó que buscan callar a quienes se oponen y dicen “sus verdades”. “Ese es el precio de tener un micrófono, ese es el precio de ser periodista”, dijo. También anunció que realizarán investigaciones y tomarán medidas, y pidió la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.





Muñoz responsabilizó al Estado ecuatoriano, al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Santa Elena si algo le ocurre. También responsabilizó a candidatos que, según afirmó, buscan callar a quienes los cuestionan, y a la Fiscalía si no actúa de inmediato. No identificó a los candidatos ni a quién habría enviado la amenaza.





Radio Salinas anunció la suspensión temporal de sus noticieros para proteger la integridad física de sus colaboradores. En su comunicado, titulado “Ganan ustedes... por ahora el silencio es nuestra forma de protestar”, la emisora dijo que tomó la decisión ante las amenazas de carácter intimidatorio recibidas y que no expondrá la seguridad de quienes trabajan en el medio.





“Hoy nos silencian, pero no podrán arrebatarnos nuestras convicciones”, concluyó el comunicado, firmado por Muñoz. La radio expresó que espera volver a sus micrófonos en un entorno donde la libertad de expresión pueda ejercerse sin amenazas y sostuvo que ninguna voz ni posición periodística debería costar una vida.



