Anthony Rafael Montes Infante, alias “Tony”, murió durante un operativo militar en el barrio El Castillo, sector Santos Pamba, en la parroquia de Guamaní, al sur de Quito. El Ejército lo señaló como presunto cabecilla de una célula de Los Lobos que era investigada desde hacía dos meses por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.





Según el reporte militar, los ocupantes de un vehículo intentaron huir al notar la presencia de los uniformados. Tony, quien viajaba en el asiento del copiloto, habría disparado contra los militares, que respondieron al ataque. El conductor, identificado como alias “Viny”, resultó herido, recibió atención médica y quedó bajo custodia policial.





En el vehículo se encontraron una pistola calibre 9 milímetros y cerca de dos kilos de sustancias que serían marihuana y clorhidrato de cocaína. Según inteligencia militar, la célula trasladaba droga desde centros de acopio del norte de Quito hacia Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo y Fundeporte. Para movilizarse, sus integrantes habrían utilizado vehículos contratados mediante aplicaciones.



