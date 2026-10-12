Seis presos se fugan de la cárcel de Santo Domingo

Seis personas privadas de libertad escaparon de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la madrugada de este lunes 12 de octubre. La Policía confirmó la fuga y desplegó operativos para localizar a los internos.





Según el parte preliminar, la evasión habría ocurrido alrededor de las 03h00. Los reclusos habrían utilizado hamacas confeccionadas con tela para descender hacia la parte posterior del centro penitenciario.





Lenin Peralta, comandante subrogante de la Policía en la provincia, explicó que durante una inspección a las 07h30 encontraron un hueco en una celda que conectaba con un ducto de tuberías. Los internos rompieron esa estructura y abrieron otra salida en la parte posterior del pabellón.





Los seis ocupaban la misma celda. Tres cumplían condenas o permanecían detenidos por violación, uno por asesinato, otro por robo y el sexto por un delito relacionado con drogas.





La inspección preliminar identificó un orificio de aproximadamente 45 por 45 centímetros. La Policía investiga si la perforación fue realizada durante varios días y qué herramientas se utilizaron. También confirmó que no había cámaras funcionales dentro ni fuera de esa área.





Los investigadores consideran que los fugados habrían recorrido unos 80 metros hasta un río cercano para escapar. La búsqueda incluye controles en los alrededores de la prisión y sobrevuelos con drones.





La Policía intensificó los patrullajes en los distritos Este, Oeste y La Concordia y coordinó una requisa del pabellón D con las Fuerzas Armadas. El parte también indica que los policías de turno serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.