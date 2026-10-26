Volver a la portada
Actualidad

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del Azuay

Xavier Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos entre internos por la reclasificación penitenciaria. Los ocupantes de las celdas fueron identificados y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Redacción de Ecuadorinmediato
El turi

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, confirmó que los seis internos hallados muertos en la cárcel de Turi, en Cuenca, entre el 19 y el 25 de octubre fallecieron por asfixia mecánica. La autoridad sostuvo que las agresiones ocurrieron durante la noche, dentro de las celdas.



Los primeros tres fallecimientos se registraron los días 19, 20 y 21 de octubre. Otro interno fue encontrado muerto el sábado 24 y dos más el domingo 25.



Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos por las nuevas medidas de clasificación y reubicación del SNAI. Según explicó, los cambios para separar a los internos por niveles de peligrosidad generan resistencia entre algunos reclusos.



El gobernador informó que las personas que compartían las celdas donde ocurrieron las muertes fueron identificadas y puestas a órdenes de la Fiscalía. Indicó que en esos espacios permanecían entre tres y cuatro internos, a quienes se tomaron versiones.



Aunque la autoridad afirmó que los seis casos corresponden a homicidios, la información disponible todavía distinguía tres muertes violentas confirmadas mediante pericias y otras tres pendientes de exámenes forenses. Bermúdez añadió que el SNAI prepara un informe sobre lo ocurrido.



La autoridad negó que el Estado haya perdido el control de Turi y aseguró que más de 400 policías participan en la seguridad del centro, con controles diarios coordinados con las Fuerzas Armadas y el SNAI.



La reorganización penitenciaria comenzó el 16 de octubre y comprende a 1.670 internos en Turi. Según Bermúdez, el objetivo es mantener en ese centro a personas de riesgo medio y bajo.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnasActualidad
26 oct 2026

Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnas

El excandidato cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre el caso Laberinto, defendió su decisión de permanecer en libertad y anunció acciones para solicitar la excarcelación de Luisa González.

Leer más
AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucionalActualidad
26 oct 2026

AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional

La entidad enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal para que actúe dentro de sus competencias.

Leer más
Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríosActualidad
26 oct 2026

Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríos

El pronóstico se mantiene hasta las 23:00 del miércoles 28. Las precipitaciones podrían afectar viviendas, negocios y vías.

Leer más