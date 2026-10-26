Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del Azuay

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, confirmó que los seis internos hallados muertos en la cárcel de Turi, en Cuenca, entre el 19 y el 25 de octubre fallecieron por asfixia mecánica. La autoridad sostuvo que las agresiones ocurrieron durante la noche, dentro de las celdas.









Los primeros tres fallecimientos se registraron los días 19, 20 y 21 de octubre. Otro interno fue encontrado muerto el sábado 24 y dos más el domingo 25.









Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos por las nuevas medidas de clasificación y reubicación del SNAI. Según explicó, los cambios para separar a los internos por niveles de peligrosidad generan resistencia entre algunos reclusos.









El gobernador informó que las personas que compartían las celdas donde ocurrieron las muertes fueron identificadas y puestas a órdenes de la Fiscalía. Indicó que en esos espacios permanecían entre tres y cuatro internos, a quienes se tomaron versiones.









Aunque la autoridad afirmó que los seis casos corresponden a homicidios, la información disponible todavía distinguía tres muertes violentas confirmadas mediante pericias y otras tres pendientes de exámenes forenses. Bermúdez añadió que el SNAI prepara un informe sobre lo ocurrido.









La autoridad negó que el Estado haya perdido el control de Turi y aseguró que más de 400 policías participan en la seguridad del centro, con controles diarios coordinados con las Fuerzas Armadas y el SNAI.









La reorganización penitenciaria comenzó el 16 de octubre y comprende a 1.670 internos en Turi. Según Bermúdez, el objetivo es mantener en ese centro a personas de riesgo medio y bajo.



