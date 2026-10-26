Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este lunes 26 y martes 27 de octubre se prevén las lluvias más intensas del periodo comprendido entre el 25 y el 28 de octubre de 2026, con tormentas y riesgo de crecidas de ríos en varias provincias.









En el Litoral, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí y Santa Elena. En las zonas con nivel muy alto, el pronóstico contempla acumulados diarios de entre 42 y 100 milímetros.









En la región Interandina, las lluvias se concentrarán principalmente en las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.









El Inamhi identificó riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro, así como en la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. Los mapas también delimitan zonas de probables deslizamientos.









La institución prevé posibles acumulaciones de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.









En la Amazonía se esperan lluvias ocasionales de moderada intensidad en las estribaciones de la cordillera de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Para Galápagos se pronostican eventos leves, con episodios puntuales de alta intensidad en la isla Isabela.









El organismo relacionó estas condiciones con el ingreso de humedad, la circulación de vientos y las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo de El Niño.









El pronóstico está vigente hasta las 23:00 del 28 de octubre. El Inamhi anunció que ese miércoles actualizará la información debido a la continuidad prevista de lluvias intensas en las mismas regiones.