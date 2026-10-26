Volver a la portada
Actualidad

Inamhi prevé lluvias más intensas este 26 y 27 de octubre y riesgo de crecidas de ríos

El pronóstico se mantiene hasta las 23:00 del miércoles 28. Las precipitaciones podrían afectar viviendas, negocios y vías.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvia Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este lunes 26 y martes 27 de octubre se prevén las lluvias más intensas del periodo comprendido entre el 25 y el 28 de octubre de 2026, con tormentas y riesgo de crecidas de ríos en varias provincias.



En el Litoral, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí y Santa Elena. En las zonas con nivel muy alto, el pronóstico contempla acumulados diarios de entre 42 y 100 milímetros.



En la región Interandina, las lluvias se concentrarán principalmente en las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.



El Inamhi identificó riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro, así como en la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. Los mapas también delimitan zonas de probables deslizamientos.



La institución prevé posibles acumulaciones de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.



En la Amazonía se esperan lluvias ocasionales de moderada intensidad en las estribaciones de la cordillera de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Para Galápagos se pronostican eventos leves, con episodios puntuales de alta intensidad en la isla Isabela.



El organismo relacionó estas condiciones con el ingreso de humedad, la circulación de vientos y las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo de El Niño.



El pronóstico está vigente hasta las 23:00 del 28 de octubre. El Inamhi anunció que ese miércoles actualizará la información debido a la continuidad prevista de lluvias intensas en las mismas regiones.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del AzuayActualidad
26 oct 2026

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del Azuay

Xavier Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos entre internos por la reclasificación penitenciaria. Los ocupantes de las celdas fueron identificados y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Leer más
Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnasActualidad
26 oct 2026

Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnas

El excandidato cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre el caso Laberinto, defendió su decisión de permanecer en libertad y anunció acciones para solicitar la excarcelación de Luisa González.

Leer más
AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucionalActualidad
26 oct 2026

AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional

La entidad enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal para que actúe dentro de sus competencias.

Leer más